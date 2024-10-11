На проспекте Багратиона массово штрафуют водителей: известно за что

Как Вы помните, в Москве с 1 сентября начали «по-новому» наказывать автомобилистов за бесплатный проезд по проспекту Багратиона и Московскому скоростному диаметру (МСД): теперь штрафы для физических лиц за проезд «зайцем» на легковом автомобиле доходят до 3000 рублей, а для организаций (юр.