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На проспекте Багратиона массово штрафуют водителей: известно за что

На проспекте Багратиона массово штрафуют водителей: известно за что

Как Вы помните, в Москве с 1 сентября начали «по-новому» наказывать автомобилистов за бесплатный проезд по проспекту Багратиона и Московскому скоростному диаметру (МСД): теперь штрафы для физических лиц за проезд «зайцем» на легковом автомобиле доходят до 3000 рублей, а для организаций (юр.

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