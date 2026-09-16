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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я не смог бы с этим жить». Джон Шейер объяснил, почему отказался от возможного перехода в НБА

Главный тренер команды университета Дьюка Джон Шейер объяснил, почему не заинтересован в переходе в НБА .

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