Противорадиолокационная ракета AGM-88G AARGM-ER приближается к принятию на вооружение

В США завершается разработка перспективной противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER. Уже проведены практически все необходимые испытания, и до конца текущего финансового года новое оружие выйдет на стадию начальной оперативной готовности.
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