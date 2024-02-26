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Военное обозрение

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Противорадиолокационная ракета AGM-88G AARGM-ER приближается к принятию на вооружение

Противорадиолокационная ракета AGM-88G AARGM-ER приближается к принятию на вооружение

В США завершается разработка перспективной противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER. Уже проведены практически все необходимые испытания, и до конца текущего финансового года новое оружие выйдет на стадию начальной оперативной готовности.

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