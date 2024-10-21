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Политолог Голобуцкий: Киев проведет спецоперацию в Молдавии при проигрыше Санду

Украинский политический аналитик Алексей Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife выразил мнение, что Украина может осуществить специальную операцию в Молдавии, если президент Майя Санду и проевропейские силы потерпят поражение.

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