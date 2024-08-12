IT-эксперт Абгарян: общую проблему дефицита кадров в России удаленка не решает

Российский бизнес научился эффективно работать с удаленными сотрудниками, и все больше кандидатов стремятся именно к такому формату трудоустройства — исследование Ventra показывает, что, например, в IT-сфере 75% опытных специалистов не готовы выйти в офис даже за более высокую зарплату.