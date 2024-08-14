Миллиарды долларов западных налогоплательщиков и пенсионеров застряли в замороженных проектах зеленой энергетики

Задержки глобального масштаба вызывают обеспокоенность относительно способности правительства эффективно управлять крупномасштабными промышленными преобразованиями и достигать своих амбициозных целей в области климата.
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