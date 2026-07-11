Архангелогородец воровал всё подряд — от мусорных мешков до колонки за 19 тысяч рублей

Серийного похитителя товаров из магазинов задержали сотрудники полиции.В Архангельске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из магазинов строительных и бытовых товаров, а также электроники.
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