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Регион 29

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Архангелогородец воровал всё подряд — от мусорных мешков до колонки за 19 тысяч рублей

Архангелогородец воровал всё подряд — от мусорных мешков до колонки за 19 тысяч рублей

Серийного похитителя товаров из магазинов задержали сотрудники полиции.В Архангельске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из магазинов строительных и бытовых товаров, а также электроники.

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