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"Хочешь мира - будь готов всегда себя защищать": Главе МИД России Сергею Лаврову сегодня исполняется 75 лет

"Хочешь мира - будь готов всегда себя защищать": Главе МИД России Сергею Лаврову сегодня исполняется 75 лет

Сергею Викторовичу Лаврову 21 марта 75 лет. МИД России он возглавляет свыше двадцати из них.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает День рождения.

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