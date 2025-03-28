Театр абсурда
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Театр абсурда

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На что решатся «психические» боевики после заключения мира с Россией?

На что решатся «психические» боевики после заключения мира с Россией?

«Ялта 2.0» оставит ВСУ немного вариантов — гражданская война или бегство в Африку Андрей Захарченко Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Тимофей Борисов Намедни главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что «Украина впадет в депрессию», если с Россией будет заключен унизительный для нее мир, а он будет именно таким, если незалежная «останется сама по себе, и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами».

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