«Ялта 2.0» оставит ВСУ немного вариантов — гражданская война или бегство в Африку Андрей Захарченко Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Тимофей Борисов Намедни главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что «Украина впадет в депрессию», если с Россией будет заключен унизительный для нее мир, а он будет именно таким, если незалежная «останется сама по себе, и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами».