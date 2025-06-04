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Царьград

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Утренние "бомбы": врач Баранова назвала опасные продукты для завтрака

Утренние "бомбы": врач Баранова назвала опасные продукты для завтрака

Завтрак, который многие считают основой здорового дня, может оказаться скрытой угрозой для организма.

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