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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске умер футболист ФК «Чкаловец» и «Томь» Виталий Ирзаев

В Новосибирске умер футболист ФК «Чкаловец» и «Томь» Виталий Ирзаев

Ушёл из жизни Виталий Владимирович Ирзаев. Бывшему защитнику команд «Чкаловец» и «Чкаловец-Олимпик», за которые футболист провёл более 100 матчей, было всего 57 лет.

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