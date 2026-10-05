В Новосибирске умер футболист ФК «Чкаловец» и «Томь» Виталий Ирзаев

Ушёл из жизни Виталий Владимирович Ирзаев. Бывшему защитнику команд «Чкаловец» и «Чкаловец-Олимпик», за которые футболист провёл более 100 матчей, было всего 57 лет.
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