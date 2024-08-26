Учреждения ЯНАО победили в конкурсе первичных отделений «Движения Первых»

На всероссийском конкурсе первичных отделений «Движения Первых» победили семь учреждений ЯНАО. Общая сумма выигрыша участвующих в проекте ямальцев составила 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе губернатора округа.
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