Рязанцы смогут получить кешбек при оплате билетов в музеи региона с помощью ЕЦК

Предложение будет действовать весь год — до 31 декабря 2025 года.С 1 апреля держатели Единой цифровой карты жителя (ЕЦК) в Рязанской области могут принять участие в акции «Полцены за вдохновение», в рамках которой можно получить кешбэк в размере 50% на посещение государственных музеев региона.