7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

405 подписчиков

Рязанцы смогут получить кешбек при оплате билетов в музеи региона с помощью ЕЦК

Рязанцы смогут получить кешбек при оплате билетов в музеи региона с помощью ЕЦК

Предложение будет действовать весь год — до 31 декабря 2025 года.С 1 апреля держатели Единой цифровой карты жителя (ЕЦК) в Рязанской области могут принять участие в акции «Полцены за вдохновение», в рамках которой можно получить кешбэк в размере 50% на посещение государственных музеев региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх