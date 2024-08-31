МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Кузнецов
    все просто  - хохлы хитры, прослышали про 15 лимонов и сбилиСами себя сбили? ...
  • Иван Иванов
    таких либералов вешать на одном суку с мигрантами.....МИНУ ЗАМЕДЛЕННОГО...
  • михаил некрасов
    Война это ВОЙНА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ.. СБИЛИ  И КОНЕЦ ВСЕМУ..А ТЕРЕНЬ ИЩИТЕ ВИНОВАТЫХ А ВИНОВАТЫ ВСЕГДА БУДУТ КОЗЛЫ.. СА...Тайна уничтожения...

БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА: СЫРСКИЙ ПРИДУМАЛ ХИТРЫЙ ПЛАН. НА КОНУ - ВСЯ РОССИЯ

Главком ВСУ Александр Сырский продолжает реализовывать план по атаке на Курскую область. Русские войска начали постепенно выдавливать противника восвояси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх