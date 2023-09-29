Le Monde: во Франции расследуют сделки главы LVMH Арно с бизнесменом Саркисовым

Прокуратура Парижа ведёт следствие по факту выявления махинаций в сделках с недвижимостью в Куршевеле при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.
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