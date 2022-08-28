Сколько получают полицейские на Ставрополье

Зарплата сотрудников органов внутренних дел на Ставрополье варьируется от 25 до 40 тысяч рублей. Например, потенциальному сотруднику в Управление Вневедомственной охраны, расположенное на улице Калинина в Ставрополе, готовы платить 25 тысяч рублей.