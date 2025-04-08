Такого никто не ожидал: Главой администрации президента Сирии стал гинеколог из Воронежа

А куда же смотрели развед. и прочие очень специальные службы? Туда же, куда заглядывал этот гинеколог?

Одиссей

М-дяяя.... Ну, версию со Штирлицем я отметаю.... И тогда встает совсем другой вопрос: а сколько еще таких гинекологов ошивается по просторам нашей великой и необъятной? Поди, не меньше, чем "улыбчивых и приветливых" брадобреев? Остается констатировать, что наши спецслужбы просто спят..