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Такого никто не ожидал: Главой администрации президента Сирии стал гинеколог из Воронежа

Такого никто не ожидал: Главой администрации президента Сирии стал гинеколог из Воронежа

Царьград Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Сирийский врач Махер Хусейн аль-Шараа, окончивший Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко и долгое время работавший в российских медучреждениях, вошел в новый кабинет министров Сирии.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Во пошла халява гинекологам - лезут в политику  вместо того, чтобы женщин мира лечить!
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
А куда же смотрели развед. и прочие очень специальные службы? Туда же, куда заглядывал этот гинеколог?
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7 час.
Одиссей
М-дяяя....  Ну, версию со Штирлицем я отметаю.... И тогда встает совсем другой вопрос: а сколько еще таких гинекологов ошивается по просторам нашей великой и необъятной? Поди, не меньше, чем &quot;улыбчивых и приветливых&quot; брадобреев?  Остается констатировать, что наши спецслужбы просто спят..
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6 час.
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