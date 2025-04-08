Царьград Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Сирийский врач Махер Хусейн аль-Шараа, окончивший Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко и долгое время работавший в российских медучреждениях, вошел в новый кабинет министров Сирии.
Такого никто не ожидал: Главой администрации президента Сирии стал гинеколог из Воронежа
Комментарии
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Анфиса Иванова
Во пошла халява гинекологам - лезут в политику вместо того, чтобы женщин мира лечить!
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
А куда же смотрели развед. и прочие очень специальные службы? Туда же, куда заглядывал этот гинеколог?
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7 час.
Одиссей
М-дяяя.... Ну, версию со Штирлицем я отметаю.... И тогда встает совсем другой вопрос: а сколько еще таких гинекологов ошивается по просторам нашей великой и необъятной? Поди, не меньше, чем "улыбчивых и приветливых" брадобреев? Остается констатировать, что наши спецслужбы просто спят..
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6 час.
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