Есть ли смысл заливать минеральное моторное масло зимой?

Действительно, а есть ли смысл заливать минералку зимой? Сейчас разберемся. Сначала посмотрим на приведенную таблицу: Требования SAE к низкотемпературной вязкости моторных масел Класс по SAE Максимальная вязкость, мПа×с Проворачивание ….