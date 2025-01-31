Есть ли смысл заливать минеральное моторное масло зимой?

Действительно, а есть ли смысл заливать минералку зимой? Сейчас разберемся. Сначала посмотрим на приведенную таблицу: Требования SAE к низкотемпературной вязкости моторных масел Класс по SAE Максимальная вязкость, мПа×с Проворачивание ….
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