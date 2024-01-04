В Роспотребнадзоре заявили о переходе COVID-19 в разряд сезонных заболеваний

Есть основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Об этом 4 января заявил «РИА Новости» директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием.