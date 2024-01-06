Свадьба на Рождество: приметы и поверья на 7 января Даниил АрхаровПоверья и традиции, связанные с 7 января, подсказывают, что влюбленные, решившие вступить в брак в этот день и обвенчаться в храме, могут рассчитывать на счастливую семейную жизнь и долговечные отношения.