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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Свадьба на Рождество: приметы и поверья на 7 января

Свадьба на Рождество: приметы и поверья на 7 января

Свадьба на Рождество: приметы и поверья на 7 января Даниил АрхаровПоверья и традиции, связанные с 7 января, подсказывают, что влюбленные, решившие вступить в брак в этот день и обвенчаться в храме, могут рассчитывать на счастливую семейную жизнь и долговечные отношения.

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