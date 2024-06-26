Пожар в Старокоптевском переулке оперативно потушили

На строительной площадке в столичном районе Коптево произошло возгорание. Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице, в результате происшествия никто не пострадал.
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