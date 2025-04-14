Солнечная энергия в зоне отчуждения – в Чернобыле открыли первую такую электростанцию Евгения КомароваВ зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыли первую солнечную электростанцию мощностью 800 кВт.
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