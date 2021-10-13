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ФАС выступила против предустановки на смартфоны части российского софта

Против предложения правительства России внести в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов, а также софта для электронных и аудиокниг и музыки, выступила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).

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