ФАС выступила против предустановки на смартфоны части российского софта

Против предложения правительства России внести в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов, а также софта для электронных и аудиокниг и музыки, выступила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).
Против предложения правительства России внести в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов, а также софта для электронных и аудиокниг и музыки, выступила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).
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