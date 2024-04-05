В Нижнем Новгороде оперативники задержали мужчину, причастного к сбыту наркотиков

Сотрудниками ППСп городской полиции совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 1 Управления МВД России по Нижнему Новгороду в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по улице Раевского задержан 29-летний уроженец ближнего зарубежья.
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