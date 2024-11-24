В Академии ФСИН высказались о трагической гибели курсантки

В Академии ФСИН, расположенной в Рязани, высказались о смерти курсантки. Подробностями поделился МК. «В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит издание заявление пресс-службы Академии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии