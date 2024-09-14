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Царьград

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"Зайцев" на М-12 под Владимиром будут ловить нейросетью

"Зайцев" на М-12 под Владимиром будут ловить нейросетью

Владельцы платной трассы озадачились проблемой неоплаченного проезда по региону.Нейросеть, которую планирует запустить госкомпания "Автодор" на платной дороге М-12, соберет все изображения автомобилей, которые когда-либо выезжали на эту магистраль.

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