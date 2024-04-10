Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley
    Вот. если ВАМ (США и Англии) какая-нибудь страна будет угрожать, что ВЗОРВЁТ. Как ВЫ к этому отнесётесь?Зеленский озвучил...
  • Liudmila Kosteley
    Зеленский озвучил...
  • Liudmila Kosteley
    Зеленский озвучил...

Известный итальянский художник обвинил дизайнера из Барнаула в краже его работы

Известный итальянский художник обвинил дизайнера из Барнаула в краже его работы

Девушка из столицы Алтайского края скопировала картину итальянского художника Эля Джорджини на стену местного кафе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Адвоката этого мазилы макаронного, если в России появиться, сразу под арест в СИЗО. А барышне из Барнаула надо сказать, что она не СКОПИРОВАЛА картину мазилы макаронного, а использовала ПРОТОТИП как вариант решения художественной задачи по оформлению кафе. Ни какого копирования, ни какого плагиата, исключительно взятая за основу идея и не более того! За что адвоката макаронного повяжут в России? Все очень просто, его можно и нужно будет повязать за ВЫМОГАТЕЛЬСТВО и НЕЗАКОННЫЕ ОБВИНЕНИЯ гражданки РФ в том, чего она не совершала. Это не одна статья УК РФ, а сразу несколько. Своих людей надо защищать всеми способами.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх