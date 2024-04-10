Известный итальянский художник обвинил дизайнера из Барнаула в краже его работы

АндрейБорков

Адвоката этого мазилы макаронного, если в России появиться, сразу под арест в СИЗО. А барышне из Барнаула надо сказать, что она не СКОПИРОВАЛА картину мазилы макаронного, а использовала ПРОТОТИП как вариант решения художественной задачи по оформлению кафе. Ни какого копирования, ни какого плагиата, исключительно взятая за основу идея и не более того! За что адвоката макаронного повяжут в России? Все очень просто, его можно и нужно будет повязать за ВЫМОГАТЕЛЬСТВО и НЕЗАКОННЫЕ ОБВИНЕНИЯ гражданки РФ в том, чего она не совершала. Это не одна статья УК РФ, а сразу несколько. Своих людей надо защищать всеми способами.