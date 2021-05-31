ЭксклюзивПолитикаНаучные теории о природе смертиhttps://x-files Научные теории о природе смерти Смерть, как известно, рано или поздно придет к каждому.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПрогноз на июнь 2021 Семья В июне стоит запастись состраданием и чуткостью с близкими людьми. Можно легко увлечься активным образом жизни, срывать звезды в карьере или отдавать все свободное время на встречи со старыми добрыми друзьями. Но семья, будет одним из важнейших сфер трансформации человеческой личности. Главное не упустить ту тонкую связь с домочадцами, стать чуткими и восприимчивыми. Будет большой соблазн играть на эгоистических нотах или демонстрировать собственную важность, прикрывая, таким образом, просьбу о помощи, боль или травмы из детства. Если человеку хватит духа и смелости признаться близким в собственных чувствах, страхах или мотивах, он приобретет еще больше доверия и любви. Разводы, прерывания отношений, не к чему хорошему не приведут, а только поменяют партнера на похожего или усугубят состояние человека, потому что сама личностная проблема и отношение не меняются. Лучше договориться с любимыми давать друг другу больше отдыха или взять паузу. Рекомендуется делать все на обоюдном желании и уважении, любви или благодарности друг к другу, большим прорывом будет празднование того, что у человека уже есть близкие люди. То же самое касается родителей, детей, братьев и сестер. Если нет рядом семьи, и он проживает один, хорошим полем для трансформации послужат коллеги. Самое ценное в это время для личности, которая намерена развиваться, - слушать и спрашивать , задавать вопросы в легкой форме о собственном поведении и влиянии на семью. Если это сделать с полной готовностью услышать партнера, близкого человека, и с открытым сердцем, можно обнаружить сферы собственной сущности , что давно ждут изменений. Отдых и покой играют не маловажную роль для человека и его окружения в июне, так как сами энергии набирают оборот и темп. Стоит давать возможность набраться сил от хорошей свежей пищи, качественного отдыха на природе и здорового спокойного сна. Поездки на море с семьей без контроля и с доверительными отношениями: каждый может делать, что хочет и отдыхать, как хочет, - станут благоприятным вложением в атмосферу на год вперед.Юрий ИльиновКитовое молоко питательное и густое, как зубная паста, жирностью до 54 %. Его поверхностное натяжение в 30 раз больше, чем у воды, что особенно важно, учитывая кормление под водой (струя молока не расплывается в воде). Кормить китёнка не слишком простое занятие: у малыша вовсе нет губ. Но сосать молоко ему не приходится: мать впрыскивает молоко ему прямо в рот. А так как молоко очень густое, китёнок может не пить, а буквально есть молокоКомментировать
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