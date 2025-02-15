Медведчук: Зеленский юридически не сможет подписать документ о мире с РФ

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью ТАСС заявил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически не сможет поставить подпись под документом о мире с Россией.