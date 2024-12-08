Глава МИД Турции: Башар Асад может быть за пределами Сирии

Местонахождение сирийского президента до сих пор неизвестноПрезидент Сирии Башар Асад может быть за пределами страны, предположил глава турецкого МИД Хакан Фидан в столице Катара на Дохийском форуме, трансляцию которого вел телеканал TRT Haber.