Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 23 апреля, комментируя события в секторе Газа, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху является современным Гитлером и пригрозил ответственностью «за преступления».
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