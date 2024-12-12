Повседневные привычки, которые ускоряют старение и увеличивают риск рака: научный анализ Ольга ВайленкоСовременные исследования в области медицины и биологии все более ярко подтверждают, что многие из наших повседневных привычек, порой кажущихся безобидными, могут существенно ухудшить здоровье и ускорить процессы старения.