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Прогноз погоды в Крыму на 3 октября

Прогноз погоды в Крыму на 3 октября

Прогноз погоды в Крыму на 3 октябряВ Симферополе +22 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +22 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +22 и небольшой дождьВ Черноморском +23 и небольшой дождьВ Джанкое +24 и облачно с прояснениямиВ Ялте +21 и облачно с прояснениямиВ Алуште +22 и облачно с прояснениями.

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