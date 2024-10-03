Прогноз погоды в Крыму на 3 октября

Прогноз погоды в Крыму на 3 октябряВ Симферополе +22 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +22 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +22 и небольшой дождьВ Черноморском +23 и небольшой дождьВ Джанкое +24 и облачно с прояснениямиВ Ялте +21 и облачно с прояснениямиВ Алуште +22 и облачно с прояснениями.