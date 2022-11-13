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  • карюкалов вячеслав
    ХМ.Индия рассорилась...
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    Действительно.Ну вот Германия и...
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Индия рассорилась с Германией из-за российского газа, который та не может поставить в рамках договора. Угрожает судом

Индия рассорилась с Германией из-за российского газа, который та не может поставить в рамках договора. Угрожает судом

Вот уж совсем неожиданно как-то. Вроде, казалось бы, где Индия и где Германия. Ан нет. Агентство Bloomberg вчера, 11-го ноября, сообщило, что для решения проблемы в досудебном порядке страны для начала пытаются договориться дипломатическим путём.

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