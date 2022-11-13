Индия рассорилась с Германией из-за российского газа, который та не может поставить в рамках договора. Угрожает судом

Вот уж совсем неожиданно как-то. Вроде, казалось бы, где Индия и где Германия. Ан нет. Агентство Bloomberg вчера, 11-го ноября, сообщило, что для решения проблемы в досудебном порядке страны для начала пытаются договориться дипломатическим путём.