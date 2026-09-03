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Пункт-А

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Астраханский студент променял тракторы на военные беспилотники

Астраханский студент променял тракторы на военные беспилотники

Третьекурсник Астраханского агротехнического техникума Фарит Даудов временно сменил учебные аудитории на полигоны недавно сформированных войск беспилотных систем.

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