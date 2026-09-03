Астраханский студент променял тракторы на военные беспилотники

Третьекурсник Астраханского агротехнического техникума Фарит Даудов временно сменил учебные аудитории на полигоны недавно сформированных войск беспилотных систем.
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