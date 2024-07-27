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Результаты соревнований Олимпийских Игр 2024 в Париже сегодня, 27 июля

Вчера, 26 июля, в Париже состялась торжественная церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр, а сегодня будут разыграны первые комплекты наград.

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