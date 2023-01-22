Хачанов сыграет с Кордой в четвертьфинале Australian Open

Стал известен соперник российского теннисиста Карена Хачанова в 1/4 финала Australian Open 2023. 26-летний россиянин четвертьфинале встретится с американцем Себастьяном Кордой, победившим поляка Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6.
Стал известен соперник российского теннисиста Карена Хачанова в 1/4 финала Australian Open 2023. 26-летний россиянин четвертьфинале встретится с американцем Себастьяном Кордой, победившим поляка Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6.
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