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Царьград

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  • Ирина Черноиванова
    Они,что решили что Он будет там командовать такими же как он сам ветеранами по возрасту!Непонятное и странное предло..."Ветераны России"...
  • Владимир Морж
    Это от грамотности чиновников. Ни истории, ни географии они не знают.Министр в Калинин...
  • Ed Red
    Осталось только ошибиться в анализе действий польши и снести с лика Земли эту заразу и забыть"Не в первый день...

Алаудинов: ВСУ на курском направлении находятся в панике

Алаудинов: ВСУ на курском направлении находятся в панике

Алаудинов рассказал о панике в рядах ВСУ в Курской области.Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в курской области испытывают панические атаки.

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