Volkswagen оценил расходы сокращения и закрытие заводов в €16 млрд

Volkswagen оценил расходы на сокращение около 60 тыс. рабочих мест и возможное закрытие четырех заводов в Германии в сумму до €16 млрд (1,55 трлн руб.
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