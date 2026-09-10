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Volkswagen оценил расходы сокращения и закрытие заводов в €16 млрд

Volkswagen оценил расходы сокращения и закрытие заводов в €16 млрд

Volkswagen оценил расходы на сокращение около 60 тыс. рабочих мест и возможное закрытие четырех заводов в Германии в сумму до €16 млрд (1,55 трлн руб.

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