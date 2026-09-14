Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 14 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 14 сентября утром бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АТАН АЗС-4 — улица Русская, 136-Г АТАН АЗС-5 — улица Ковыльная, 72а АТАН АЗС-21 — улица Кечкеметская, 184/Б АТАН АЗС-22 — улица Севастопольская, 260 АТАН АЗС-93 — проспект Победы, 279 АТАН АЗС-97 — улица Генерала Васильева, 43А АТАН АЗС-98 — улица Севастопольская, 55А АТАН АЗС-120 — улица Киевская, 183 (АШАН) Симферопольский район АТАН АЗС-28 — село Грушевое, 15 АТАН АЗС-105 — автодорога А291 (Таврида), 195 км + 500 м АТАН АЗС-125 — улица Центральная, 1а Алушта АТАН АЗС-10 — улица Симферопольская, 42-А АТАН АЗС-11 — Нижняя Кутузовка, 4-й км а/д Алушта–Симферополь (в Симферополь) Бахчисарайский район АТАН АЗС-62 — село Голубинка, улица Ленина, 15 АТАН АЗС-192 — село Приятное Свидание, улица Железнодорожная, 17 Белогорский район АТАН АЗС-36 — село Вишенное, улица В.