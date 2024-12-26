ФСБ предотвратила серию терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны https://kommersant-ru.
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ФСБ предотвратила серию терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны https://kommersant-ru.