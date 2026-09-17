IEA Chief: Electrification Still Energy's Top Bet Despite AI Fears

Rising electrification rates remain the main pillar of global energy investment despite recent concerns about the existential threat that AI could pose for humanity, Fatih Birol, the Executive Director of the International Energy Agency (IEA), said on Thursday.
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