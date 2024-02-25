Игры Будущего: отвечая на вызовы, внутренние и внешние

В эти дни в Казани, неофициально считающийся третьей столицей России (по крайней мере, пока Одесса, имевшая этот статус во времена Российской империи, ещё не освобождена) проходят «Игры будущего» – международное спортивное соревнование по фиджиталу: новомодному симбиозу киберспорта и физической активности в режиме офлайн, то есть вживую.