Игры Будущего: отвечая на вызовы, внутренние и внешние

В эти дни в Казани, неофициально считающийся третьей столицей России (по крайней мере, пока Одесса, имевшая этот статус во времена Российской империи, ещё не освобождена) проходят «Игры будущего» – международное спортивное соревнование по фиджиталу: новомодному симбиозу киберспорта и физической активности в режиме офлайн, то есть вживую.
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