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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев об уходе Николича из ЦСКА: «Мы шутили: папа ушел за хлебом, не вернулся. Осиротевшими остались»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил об уходе тренера Марко Николича из клуба в июне 2025 года. «Команда отреагировала очень болезненно.

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