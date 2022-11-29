ГУМ-Каток на Красной площади открылся

28 ноября любимый москвичами каток на Красной площади вновь распахнул свои двери для посетителей. Здесь царит настоящая новогодняя атмосфера благодаря сверкающим огням ГУМа, центральной елке и знаменитой ярмарке с домиками-ларцами и каруселями.