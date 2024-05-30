Остаться в живых.

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Этот день позволяет не только вспомнить тех, чью жизнь унесло это заболевание, но и поддержать всех, живущих с этим статусом.
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