Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Глава ЦБ Китая видит возможность снизить резервные требования банков

Главы центрального банка Китая и Агентства экономического планирования дали понять, что власти будут готовы предпринять дальнейшие шаги для поддержки роста, но не объявили о каких-либо крупномасштабных планах стимулирования, сообщает CNBC.

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