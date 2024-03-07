Глава ЦБ Китая видит возможность снизить резервные требования банков

Главы центрального банка Китая и Агентства экономического планирования дали понять, что власти будут готовы предпринять дальнейшие шаги для поддержки роста, но не объявили о каких-либо крупномасштабных планах стимулирования, сообщает CNBC.
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