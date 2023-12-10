Как избежать неприятностей в период ретроградного Меркурия с 13 декабря по 1 января: советы астрологов Елена ГалицкаяСогласно прогнозам астрологов, с 13 декабря по 1 января 2024 года наступит период ретроградного Меркурия.
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