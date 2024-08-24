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Русская весна

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На Западе одной фразой предупредили о грядущей катастрофе

На Западе одной фразой предупредили о грядущей катастрофе

Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х.

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