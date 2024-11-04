Гармония или разногласия: любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября от астролога Веры Хубелашвили Алёна Юрьева Какие энергии управляют нашими сердцами на этой неделе? Звезды подсказывают, что в личной жизни нас ждут яркие моменты, но вместе с тем возможны разногласия и необходимость найти компромиссы.